Desde que Kate Middleton revelara en un video que fue diagnosticada con cáncer, Reino Unido vive en vilo. Posteriormente a este hecho se sabe muy poco de la princesa de Gales, lo único certero es que permanece sometida a un duro tratamiento médico.

Por este motivo, se especula habitualmente sobre su regreso y se barajan varias fechas. Si bien algunos medios británicos apuntan al otoño, otros advierten que no volverá hasta que se encuentre recuperada y en buenas condiciones de salud.

Aunque, Ian Pelham Turner, experto en Casa Real, dio más detalles del estado de salud de Kate Middleton y aseguró que el bienestar de Kate no es el único factor que determinará su reaparición.

La reaparición de Kate Middleton

Ian Pelham Turner, en declaraciones para Fox News, declaró que la reaparición de Kate Middleton en el ámbito público no solo depende de su bienestar. Por este motivo, señalo que no sería todo tan fácil pues "hay circunstancias logísticas a considerar", como por ejemplo, la agenda de Carlos III. "No puede eclipsar nada de lo que haga el rey", destaca.

Para el experto en la casa Real, lo correcto sería que Kate Middleton y el príncipe Williams se grabaran en un vídeo agradeciendo el apoyo recibido, así como el trabajo del equipo médico. Y, asimismo, que se anunciaría también la vuelta de la princesa de Gales a la vida pública.

Si bien Kate Middleton está en el centro de atención por su delicado estado de salud, , también su suegro vive un momento complicado. Se sabe que el Rey Carlos III debido a su lucha contra el cáncer, bajará sus apariciones públicas en verano.

El príncipe Williams dio una declaración sobre cómo se encuentra su mujer esta semana. Durante la conmemoración del 80ª aniversario del Desembarco de Normandia, el príncipe de Gales se limito a decir; "Está mejor".

La salud de Kate Middleton

Kate Middleton permanece alejada del foco y apartada de los compromisos reales desde que el pasado 22 de marzo.

La princesa de Gales tuvo que someterse a una cirugía abdominal, que luego derivó en un diagnóstico de cáncer y finalmente en un tratamiento de quimioterapia que se encuentra en curso actualmente.

Recientemente, se conoció la palabra de los médicos de la princesa, quienes expresaron: "Ahora ella necesita privacidad para su recuperación. Regresará cuando los expertos le den luz verde".

La corona británica se encuentra en alerta por la salud de Kate Middleton, por eso la princesa se alejó de sus compromisos reales.

