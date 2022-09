Adam Levine rompió el silencio tras ser acusado de engañar a su esposa embarazada

El cantante de Maroon 5, Adam Levine, fue acusado de infidelidad: habría mantenido un affaire con una afamada influencer de TikTok, Summer Stroh. El músico está casado con la modelo de Victoria's Secret, Behati Prinsloo, con quien actualmente esperan a su tercer hijo.



Fue Stroh quien salió a contar detalles de la relación amorosa que mantuvo con el artista e incluso dijo que le preguntó si podía ponerle su nombre al bebé que espera con su mujer.

Tras as graves acusaciones que lo tienen en el centro de la escena, Levin rompió el silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Se están diciendo muchas cosas sobre mí ahora mismo, que quiero aclarar. Tuve un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en forma coqueta. No tuve una aventura, pero, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, comenzó.



Luego, aclaró: “En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

“Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos juntos”, cerró el cantante.



Cómo comenzó el escándalo de Adam Levine con la influencer, Summer Stroh

En el video viral que ya circula por TikTok, se puede observar como la influencer asegura que el cantante estuvo con ella durante un año. Sumner Stroh, asegura que mantuvo un romance con el líder de la banda de pop rock estadounidense cuando era más joven y que, incluso, siente que fue manipulada.

"Esencialmente, tuve una aventura con un hombre que está casado con una supermodelo de Victoria's Secret", dijo, previamente a referirse directamente a Levine. "En ese momento, yo era joven e ingenua. Y, francamente, me siento explotada. No tenía tanta notoriedad en las redes sociales como ahora, así que definitivamente fui muy fácilmente manipulada", sumó en el video.



La modelo contó que el cantante fue quien la escribió por Instagram, en el que le decía que estaba sorprendido por su gran belleza. También aseguró que dejó de hablar con él durante unos meses, antes de que él volviera a ponerse en contacto con ella, supuestamente preguntándole si podía ponerle su nombre a su tercer hijo.