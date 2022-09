Adam Levine y Behati Prinsloo serán papás por tercera vez

Adam Levine y Behati Prinsloo están esperando su tercer hijo.

La noticia la confirmó People, en donde aseguran que este lunes la pareja salió a almorzar en Santa Bárbara, Los Ángeles, y la futura mamá mostró su panza.

Adam Levine con su primera hija.

Adam Levine y Behati Prinsloo se casaron en 2014 y ya son papás de Gio Grace de 4 años y de Dusty Rose de 5.

En People recordaron que en una conversación con Entertainment Tonight en noviembre, la modelo de Victoria´s Secret habló de la posibilidad de ampliar su familia de cuatro.

"Siempre supimos que queríamos un segundo. Así que creo que para mí en esos dos años, cuando tuve dos bebés de menos de dos años, me dije: '¡Ni siquiera lo pienses! Pero también quiero tener cinco hijos", dijo al medio. Y agregó: "Sabés qué, nunca digas nunca. Queremos una familia grande, ¿quién sabe? (...) Lo dejamos en manos del destino y de lo que ocurra. Lo que vaya a pasar, pasará".

Adam Levine y Behati Prinsloo / Foto: AFP.

Adam Levine en Argentina

Adam Levine dio un increíble show junto a su banda Maroon 5 en abril de este año en el Campo Argentino de Polo.

El show era de los más esperados por el público argentino. Luego de su postergación en 2020 a raíz de la pandemia, el ansiado reencuentro de la banda con los fans fue la gran estrella de la noche. Más de 50.000 personas conquistaron el estadio a puro hit y energía Pop.

Producido por DF Entertainment y presentado por Flow Music, la banda más icónica del Pop contemporáneo hicieron un recorrido por “Jordi”, su último trabajo discográfico, con canciones como “Memories”, “Beautiful Mistakes” y “Lost”, así como también deleitó al público, donde no faltaron los gritos y la tan reconocida a nivel global "pasión argentina", con hitazos como “Payphone”, “Moves Like Jagger”, “Maps”, “Love Somebody”, “She Will”, “Sugar”, entre otros.

Adam Levine. Foto: Silvina Palumbo.

A su vez, el show de Maroon 5 en Argentina se pudo disfrutar a través de la transmisión de Flow desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo. Más de 100.000 personas pudieron ver la presentación de la banda en vivo, donde también hubo contenidos exclusivos.

Con la apertura de DJ Malibox y Zoe Gotusso, que llenó de dulzura el Campo Argentino de Polo con una muestra de lo que será su “Ganas Tour”, la cuarta visita de Maroon 5 revivió el espíritu Pop argentino que sólo la música en vivo puede lograr.