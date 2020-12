Duras críticas contra Melania Trump por su "ostentosa" decoración navideña

Con la ayuda de más de 100 voluntarios, Melania Trump decoró la Casa Blanca en víspera de las próximas fiestas navideñas. La -todavía- Primera Dama de lo Estados Unidos puso especial énfasis en esta decoración ya que será la última de la gestión presidencial de su marido, Donald Trump.

Alrededor de 70 enormes abetos, más de 100 coronas, miles de luces y otros innumerables adornos engalanan la Casa de Gobierno de los Estados Unidos.



Melania Trump acompañó las imágenes de la ostentosa decoración con un post en sus redes en el que decía. "En esta época especial del año estoy encantada de rendir tributo al esplendor de nuestra gran nación".

Sin embargo, estos dichos se contraponen con lo que le habría dicho Melania Trump a una amiga hace pocos meses atrás: "¡A quién le importa un carajo las cosas de navidad, pero tengo que hacerlo!"

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk