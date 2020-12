Anuncian el regreso de Sex and the City con la ausencia de un emblemático personaje

Sex and the City, la popular serie de HBO que terminó en 2004, volverá a la pantalla chica. Su protagonista, Sarah Jessica Parker, fue quien dio el anuncio en una entrevista para medios extranjeros.

"No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales. Con la política y el movimiento #MeToo y Time's Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", dijo a Page Six.

Al parecer, la exitosa franquicia volverá a la pequeña pantalla con un reboot limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Charlotte) y Kristin Davis (Miranda) pero que excluirá a Kim Cattrall, el personaje de Samantha.

La mala relación de Cattrall y Parker es bien conocida pero se hizo evidente cuando la actriz compartió un emotivo mensaje en acompañamiento para Kim cuando falleció su hermano. En ese momento, "Samantha" reveló el malestar por este acercamiento y disparó: "Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga".