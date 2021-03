Vinculan a Iker Casillas contra mujer en medio de la ruptura con Sara Carbonero

La separación de Iker Casillas con Sara Carbonero provocó una fuerte repercusión en la farándula europea. Después de 11 años de matrimonio, la periodista y el ex deportista confirmaron mediante un comunicado oficial la decisión.

Pero después de su palabra, los rumores sobre una tercera en discordia comenzaron a correr y se generó una verdadera polémica cuando trascendió que el futbolista estaría conociendo a una cantante española que habría sido presentada por el mismísimo Alejandro Sanz.

La nueva "amiga" de Iker sería Sara Dénez, una cantante cordobesa de 43 años, con la que habría tenido una conexión especial y, en los últimos tiempos habría viajado en varias ocasiones a Andalucía, ciudad donde reside.

A pesar de estas versiones, Sara se encargó de desmentir mediante sus redes sociales la versión e hizo un fuerte post en redes. "Espero que pague quien de informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tia normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila !! Pobre iker", disparó junto a una foto con su pareja.

Los verdaderos motivos de la separación de Sara Carbonero con Iker Casillas

Después del comunicado oficial de Sara Carbonero e Iker Casillas, las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la separación. . "Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse", dijeron fuentes cercanas a la pareja en la revista Lecturas.

Tal como informaron, la decisión de terminar la relación fue de mutuo acuerdo debido al fuerte desgaste en el vínculo.