Revelan los verdaderos motivos de la separación de Sara Carbonero con Iker Casillas

Iker Casillas y Sara Carbonero decidieron ponerle punto final a su relación tras 11 años de amor. La ruptura generó una fuerte repercusión en España después de que el deportista confirmara la decisión con un comunicado oficial.

“Tanto Iker/Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es un decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, dijeron en Instagram.

Lo cierto es que, tras esta oficialización, comenzaron a correr especulaciones sobre los verdaderos motivos de esta ruptura. "Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse", dijeron fuentes cercanas a la pareja en la revista Lecturas.

Tal como informaron, la decisión de terminar la relación fue de mutuo acuerdo debido al fuerte desgaste en el vínculo.

Sara Carbonero e Iker Casillas: la historia de amor que enfrentó adversidades

Iker Casillas y Sara Carbonero hicieron oficial su romance en el Mundial de Sudáfrica 2010 con un recordado beso del deportista a la periodista. En 2016 decidieron realizar una boda en secreto con la única presencia de su hijo Martín, cuando Carbonero estaba embarazada de Lucas.

Pero la pareja formó una consolidada familia que se enfrentó a duros momentos. Primero fue Iker, quien sufrió un infarto cuando entrenaba con su equipo en Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, dijo Sara en sus redes sociales en ese momento.