Todas las fotos del empresario Jeff Bezos y su novia en un lujoso yate

Es el accionista mayoritario de Amazon, del Washington Post y de la compañía aeroespacial Blue Origin. Aunque ahí no se frenará ya que el magnate Jeff Bezos (57) siempre va por más. Por eso a nadie sorprendió cuando encargó al astillero holandés Oceanco un megavelero de 127 metros de eslora (dicen casi tan grande como la pirámide de Guiza y menos de la mitad de la Torre Eiffel). Considerado el hombre más rico del mundo que ha visto duplicar su fortuna desde 2017 gracias al gran volumen de ingresos que obtuvo en 2020 cuando, por la pandemia, la gente recurrió a las compras por internet (dicen que en un solo día de 2020 su riqueza creció en U$S 13.000 millones).

Con un patrimonio estimado en casi U$S 200.000 millones, no dudó en desembolsar U$S 500 millones para su nuevo barco que posee 3 mástiles de grandes dimensiones y se convertirá en el “velero privado más grande del mundo”. Además, el barco cuenta con un yate de apoyo que tiene un helipuerto ideal para su novia, la presentadora de televisión Lauren Sánchez (52), que es una experta piloto que tiene su propia compañía de producción y filmación de tomas aéreas. Esta embarcación también puede transportar autos, lanchas y, hasta, un pequeño submarino.

Jeff Bezos y su novia en un lujoso yate. Foto: Guacamouly.com

Bezos y la presentadora de noticias con raíces mexicanas, divorciada y madre de tres hijos, se muestran cada vez más unidos. Y ya no ocultan el amor que los sorprendió. Incluso, dicen que tan fuerte está la relación que durante los últimos días de navegación en el “nuevo chiche acuático”, acompañó a la pareja Preston Bezos (21), el hijo del millonario que lo convirtió en abuelo hace poco y que es fruto de su matrimonio con Mackenzie Scott (51), quien luego del divorcio, en 2019 con U$S 60.900 millones se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo.

El empresario pagó U$S 500millones por el megavelero de 127 metros de eslora, que hizo construir en Holanda y que tiene impresionantes comodidades tal como lo mostró guacamouly.com

“Buena suerte en todo lo que hagas mi amor. ¡Realmente eres increíble! Nunca dejas de sorprenderme”, le escribió Lauren, quien cautivó a todos con sus marcadas curvas apenas cubiertas por un micro bikini. Y lejos de enceguecerse con los halagos de su mujer, Jeff continúa hacia adelante como el hombre ambicioso, apasionado, persuasivo, paciente, severo, “con los pies en el suelo y la cabeza en el futuro” como él mismo se define. “¡Nunca he tenido más energías y no se trata de jubilarme como muchos pueden especular! Mi lema es ‘Trabaja duro. Diviértete. Haz historia’, como me lo repetía mi abuelo”, asegura un hacedor que cumple todo lo que se propone.

