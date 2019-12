Brad Pitt reveló el "papelón" que le dio un giro a su carrera

Brad Pitt es una de las figuras indiscutidas de Hollywood y sus últimas incursiones en el cine han sido éxitos de taquilla, sin embargo, no todo en la carrera del galán ha sido un éxito.

Recientemente, el actor habló de cómo va eligiendo cada proyecto cinematográfico y cómo se involucra (ha sido productor de varias cintas) y reveló el filme que le generó gran verguenza pero que representó un cambio en su carrera: Troya.

"Tuve que hacer Troya porque, supongo que ya puedo contarlo, dejé otra película y tenía que hacer algo para ese estudio", comenzó en una charla con The New York Times. "Así que me metieron en Troya. No fue doloroso, pero me di cuenta de que el modo en que se estaba relatando la película no era el modo que yo hubiera preferido (...) no dejaba de estar en medio de todos los fotogramas, eso me estaba volviendo loco", reveló.

De esta manera, Pitt aseguró que la película convirtió el épico poema de Homero en algo demasiado comercial: "Cada plano era como: "¡Ahí está el héroe! No tenía ningún misterio. Así que en ese momento decidí que solo me implicaría en historias de calidad, a costa de contratos mejores", dijo Brad.