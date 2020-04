Carlos Villagrán, Quico del Chavo, aseguró que el COVID-19 es una mentira

En diálogo con el programa “Sale el Sol”, de México, el recordado “Quico”, interpretado por el actor Carlos Villagrán, quien vive en Houston con su mujer Rebeca Palacios, declaró que el Virus COVID 19 es toda una mentira. “Me parece un engaño lo que están haciendo en el mundo con lo del COVID 19. Lo que pasa es que a través del miedo, “el caballo negro”, nos espantamos y encierran a todo el mundo y así empezaron a poner miles de antenas 5G en escuelas y universidades y más de seis mil satélites a baja altura, y entonces nos quieren hacer una red para el 2030 y controlar así la población mundial”.

Ante la sorpresa de los entrevistadores, el actor continuó con su relato: “Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates que está detrás de todo esto y hay mucha gente detrás de él”.

La periodista, atónita por lo que escuchaba, le preguntó a Carlos si, a pesar de su creencia, se cuidaba y el actor respondió contundente: “Si me cuido es porque tengo una razón muy poderosa: las brujas no existen pero de que vuelan, vuelan”.

Al finalizar la charla, le preguntaron si no tenía miedo de sus declaraciones y Villagrán, muy seguro, respondió: “Tomo todas las precauciones. De que murieron, murieron y de que yo tengo temor a que me haga algo, no. No tengo miedo porque el miedo debilita el sistema inmunológico, entonces Cuando no haya tantos analfabetos y no haya tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta”.