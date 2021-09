Conmoción por la muerte del comediante Norm Macdonald

Norm Macdonald, exitoso comediante de Saturday Night Live, murió este martes a los 61 años. Según informaron en Variety, el actor padecía de cáncer, enfermedad que combatía hace ya diez años y que decidió mantener en secreto.

Norm Macdonald ingresó a las filas del ciclo estadounidense en 1993 y luego formó parte de Weekend Update, trabajo que mantuvo hasta 1998.

El comediante era reconocido por sus interpretaciones humorísticas sobre Burt Reynolds, David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino, entre otras figuras.

Durante 1999 y 2001, Macdonald integró The Norm Show junto a Bruce Helford en ABC, en el que llevó adelante el papel de un deportista que no puede cumplir con su trabajo por ser adicto al juego.

Uno de sus últimos trabajos fue el programa Sports Show with Norm Macdonald, que sólo duró nueve episodios por baja audiencia. Luego, Macdonald apareció en su propio especial de comedia en vivo, Me Doing Stand-Up, que se emitió por Comedy Central.

Sus últimos días, Macdonald fue comentarista y co-presentador de la séptima temporada del programa High Stakes Poker en el Game Show Network, junto con Kara Scott.