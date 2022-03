En la última entrega de los premios Oscar, Ariana DeBose hizo historia al llevarse la estatuilla a la mejor actriz de reparto, por su papel en West Side Story, el primer musical de Steven Spielberg. Luciendo un vestido rojo, la joven de 31 años se convirtió en la primera actriz afrolatina e integrante de la comunidad LGTBIQ+ en ganar un Oscar.

Conocé a Ariana DeBose, la primera afrolatina abiertamente queer en ganar un Oscar

West Side Story cuenta la historia de dos adolescentes de diferentes raíces étnicas que se enamoran en la ciudad de Nueva York en los años 50. En la película protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler, Ariana se pone en los pies de Anita, el mismo personaje que interpretó Rita Moreno sesenta años atrás.

“Ahora se entiende por qué Anita dice ‘quiero vivir en América’? Porque incluso en este mundo agotador los sueños pueden hacerse realidad” expresó la actriz muy emocionada al consagrarse como ganadora del Oscar, y agregó: “Si tuviese que darle las gracias a todas y a cada una de las personas maravillosas que hecho posible que esté aquí, nos quedaríamos aquí hasta los próximos Oscar. Aquel fue el mejor verano de mi vida y me siento muy agradecida de haber podido compartirlo con ustedes. Tengo que darle las gracias a Rita Moreno, que ha sido una auténtica inspiración divina para mí. Ahora mismo me estás mirando y yo te estoy muy agradecida. Tu Anita allanó el camino para montones de anitas como yo y te quiero muchísimo”.

La joven también dedicó unas palabras a su madre y a la niña que fue: “Gracias a mi madre, que me acompaña esta noche. Imagínate a esta niña sentada en el asiento de atrás de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos. Lo que ves es a esta mujer racializada, queer (abiertamente queer) y afrolatina que halló su fortaleza en la vida gracias al arte, y creo que eso es por lo que estamos aquí todos reunidos para celebrarlo. Así que, a cualquiera cuya identidad hayan cuestionado alguna vez, en alguna ocasión, o que habite los espacios grises, se lo prometo: hay un lugar para nosotros”.

DeBose nació en Carolina del Norte y logró el reconocimiento por sus trabajos en el teatro musical, además de cine y televisión. Además del Oscar, la actriz, cantante y bailarina ganó otros premios, como SAG, BAFTA, Globo de Oro, Tony y el Premio de la Crítica Cinematográfica. La joven debutó en televisión cuando compitió en So You Think You Can Dance, y en 2011 debutó en Broadway en el musical Bring It On. Luego consiguió papeles en otros musicales como Motown, Pippin, Hamilton y Donna Summer.

