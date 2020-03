Desde el aislamiento, Ricky Martin mostró su radical cambio de look

Desde el aislamiento, Ricky Martin compartió un reflexivo mensaje en sus redes para concientizar sobre la importancia de la cuarentena como medida preventiva contra el Coronavirus.

Pero entre tanto caos, el músico logró distraer a sus seguidores por su radical cambio de look en el que muestra su pelo teñido de color púrpura.

"Bueno, la cuarentena. Mi hijo me dijo 'papi yo quiero el rojo pasión'", dijo para contar por qué decidió por ese tono. "Qué loco todo. Parece ciencia ficción, lo peor de todo es que no tenemos mucha data. Y a eso añádele la negación de algunas personas que no toman conciencia", dijo.

"Si no es estrictamente necesario o seas de las personas que trabajan incansablemente para asistir, detener, mejorar, combatir este virus, por favor te ruego que no salgas a la calle. Todo dentro de tus posibilidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. La vida de todos depende de eso", dice el mensaje que acompaña el video.