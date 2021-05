Diez secretos de Michelle Salas, la primera hija de Luis Miguel

El domingo pasado (alerta spoiler) apareció en "Luis Miguel La Serie" Michelle Salas, la hija que tuvo Luis Miguel con Stephanie Salas y que interpreta la argentina, Macarena Achaga en su versión adulta, ya que la muestran de niña y de joven, cuando tiene sus 18 años recién cumplidos. A raíz de la aparición de su personaje en la serie de Netflix a la que le quedan cinco capítulos todos comenzaron a querer saber más de la bellísima joven que a pesar de ser una desconocida para muchos en México es toda una celebridad. Desde CARAS Digital te contamos diez secretos de Michelle que seguramente te gustaría saber.

1. Nació el 13 de junio del año 1989 en México y como te contamos es hija del Luis Miguel y Stephanie Salas. Actualmente tiene 31 años.

2. Según contó ella, Luis Miguel la conoció poco después de su nacimiento y la frecuentó durante tres años. “Lo primero que dijo fue: ‘¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!’.

3. Luis Miguel solo la reconoció algunos años después. Según Vanity Fair, el ‘Sol’ la oficializó como su hija en 2011, aunque Milenio dice que la aceptó como su hija legítima en 2007. Según otros medios, en realidad fue en 2009.

4. En 2005, cuando tenía 16 años, la misma Michelle habló por primera vez acerca de su rumoreada relación con Luis Miguel. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!", supo decirle a la revista Quien.

5. Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel fue la persona que acercó a ambos. Incluso le hizo un lugar en su casa.

6. Además de modelo, es una reconocida diseñadora de moda y fashion blogger.

7. Estudió diseño de moda en New York y ha trabajado con Carolina Herrera, Michael Kors, Aristocrazy, Pronovias, Tommy Hilfiger, entre otras marcas. Como modelo ha desfilado para Dolce & Gabbana y ha sido portada de Vogue Japón.

8. Como hija de Stephanie Salas, Michelle es nieta de Sylvia Pasquel y bisnieta de los legendarios Silvia Pinal y Rafael Banquells. También es familia de Alejandra Guzmán y Rocío Banquells.

9. En Instagram, Michelle es una celebridad con más 1,5 millones de seguidores. Su cuenta es @michellesalasb

10. “No mames, wey” es su frase favorita.

