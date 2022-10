Asesinatos, matones españoles y drogas: llega El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

Corría la década de los 90's y el tráfico de cocaína era un problema en la ciudad de Madrid. El control de las discotecas y la venta de estupefacientes estaba sellado por un único nombre, el de una banda delictiva que fue portada de todos los diarios y tema corriente en cada uno de los programas de televisión de la época: Los Miami.



Una sinónimo de miedo en la capital española que venía acompañado del pánico que generaba su gangster cabecilla, Juan Carlos Peña Enano más conocido como "El inmortal". Una figura con una trayectoria delictiva que lo ha convertido en leyenda.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

Quiénes son Los Miami

"Éramos 10 chavalitos valientes, fuertes" le decía Juan Carlos Peña Enano a un periodista de "El mundo". "Ahí estaba mi hermano, Antonio el Chino, el Luiso, el Rulos, el Indio, Alfonso. Unos murieron, otros montaron un rent a car en Ibiza y empresas de jacuzzis, otro es constructor, otros están en prisión. No hemos sido 200.000 como se cree. Lo que pasa es que los maleantes, para que les respetasen, decían que eran de Los Miami. Y parece que fuimos más que el Estado Islámico (...)."

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

"El nombre de Los Miami viene porque, además de que había montado dos tiendas de Corvettes americanos, en Miami compré cinco cazadoras beisboleras en las que detrás ponía Miami. Empezamos a ir a las discotecas con las beisboleras y todo el mundo empezó a conocernos como Los Miami porque como había patovicas chulos que nos humillaban y no nos dejaban pasar, había que explicárselo bien", comentó.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

Peña nació en la cuna de una familia de clase media del barrio de Salamanca en Madrid. Sus padres lo mandaron a un colegio privado del que le pidieron que no vuelva: "Como era guerrillero me dieron el graduado con 13 años a cambio de no volver", confesaba en la misma entrevista.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

Según él mismo relata, en el gimnasio Heracles de Madrid "conoció a tipos de cuerpos cincelados que le ofrecieron trabajo". Eran los 80's y esta fue su manera de acercarse a "la mala vida" con tan sólo 17 años. Tras varios "trabajos" con este grupo, decidió dejarlos y a sus 19 años formó su propia banda, que con sus métodos se deshicieron de La Panda del Moco, la banda que mandaba por aquel entonces en la noche madrileña. Según la Policía, comenzó a manejar el tráfico de cocaína en la capital española y a cobrar deudas para empresarios a cambio de un 30%.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

El inmortal, la nueva serie de Movistar + inspirada en Los Miami

El inmortal, la ficción basada en la banda mafiosa Los Miami, está ambientada en el Madrid los años 90.

Lidera en el reparto Álex García, está dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos y escrita por Diego Sotelo y David Moreno a raíz de una idea original del productor José Manuel Lorenzo.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

García encabeza un reparto que completan Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Jason Day, Claudia Pineda y Francis Lorenzo. La serie de 8 episodios de 50 minutos será distribuida internacionalmente, luego de haber sido anunciada en en marzo de 2019.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

El trailer de El inmortal, la nueva serie inspirada en Los Miami

El rodaje del proyecto empezó en mayo de 2021 en Madrid y pasó también por Alicante. Movistar Plus+ ha presentado el tráiler en el marco de la edición 2022 del FesTVal de Vitoria.



De qué se trata El inmortal, la nueva serie de Movistar +

La historia transcurre en la década de los 90 y sigue los pasos de la banda delictiva Los Miami, que controlaron el tráfico de cocaína y las discotecas de Madrid, bajo el mando de su jefe, conocido como “El Inmortal”. La serie está inspirada en su reinado y las historias que protagonizaron durante su período activo.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

"El Inmortal" era el alias de Juan Carlos Peña Enano, fundador y líder de Los Miami que, según la Policía, controló el tráfico de cocaína en Madrid y cobró deudas "con los métodos más expeditivos que recuerdan los agentes en crimen organizado". Una banda que se dividió en dos cuando uno de sus hombres de confianza decidió conspirar contra él para liderar el negocio a escala mundial.

Los hechos se extienden desde los 80 hasta 2009, cuando Peña fue detenido. Previamente en 2004 había sobrevivido a un tiroteo en el que perdió una pierna, un ataque que era una venganza por el secuestro de uno de sus rivales al que torturó e hizo perder un ojo.

El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

José Manuel Lorenzo, de DLO Producciones, dijo sobre la serie: "Pretende ser un retrato de una época en la que Madrid se incendiaba cada noche, y el blanco iluminaba los rincones más insospechados. El bien y el mal… dos caras de la misma moneda".

Cuándo se estrena El inmortal, la serie inspirada en Los Miami

Se estrenará el próximo 27 de octubre y cuenta con 8 episodios de 50 minutos. Entre el elenco, se encuentran nombres como Emilio Palacios, Marcel Borràs, Jason Day, María Hervás, Teresa Riott, Jon Kortajarena y Francis Lorenzo, entre otras figuras.

La serie fue producida por Movistar Plus+ y Telemundo International Studios en colaboración con DLO Producciones.

Quiénes actúan en El inmortal, la nueva serie de Movistar + inspirada en Los Miami