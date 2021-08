El difícil momento de salud que atraviesa Mara Wilson, la protagonista de "Matilda"

Mara Wilson, la actriz recordada por su papel de "Matilda" si bien se mantuvo alejada de las pantallas ha creado una prolífica carrera como dramaturga y escritora. Con 34 años, la artista comparte con sus fans en las redes sociales parte de su día a día y proyectos.

En esta oportunidad, le posteo de Mara ha generado gran preocupación en sus seguidores ya que la artista ha confirmado que padece una grave enfermedad.

Mara se mostró en una foto con su tradicional cabello corto, una mascarilla y un pinchazo en la mano. “Esta soy yo ayer, después de que me hicieron una prueba de mesa de inclinación que confirmó lo que yo, y mis médicos, hemos sospechado durante años: ¡tengo POTS!”, reveló en Instagram.



Luego, la joven explicó de qué se trata su enfermedad: “POTS significa Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural, ¿viste esa sensación que tenés a veces cuando te mareás por pararte demasiado rápido? Imaginate sentirte así todo el tiempo, y en realidad desmayarte debido a eso. Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no pensás mucho, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal”.

“Me tomó CUATRO AÑOS ser diagnosticada, y estoy compartiendo esto porque en realidad fue alguien que compartió su historia en las redes sociales, @stevieboebi, quien me hizo pensar que esto era lo que tenía, y por qué me estaba desmayando todo el tiempo. A veces se asocia con migrañas, pero a menudo se desencadena o empeora por una condición post viral, como estamos viendo con el 'Covid larfo'. (He tenido varios amigos diagnosticados con él después de batallas difíciles con Covid)”.

Pese a la rara enfermedad que la aqueja, Mara se mostró esperanzada y aseguró: “Estoy muy feliz de finalmente tener mi diagnóstico”.

¿Cómo es la vida de Mara Wilson tras ser una niña actriz?

Mara Wilson comenzó su camino en la actuación debutando en publicidades para luego saltar a su primer protagónico importante: tuvo su primer papel en cine junto a Robin Williams en Papá por siempre (1993) donde interpretó a la hija menor del actor. El éxito continuó cuando al año siguiente protagonizó Milagro en la calle 34 (Miracle on the 34th Street), uno de los clásicos navideños más populares. Pero su fama definitiva llegaría con Matilda, cinta con la que se haría popular en todo el mundo.

Sin embargo, tras el estreno Mara debió enfrentarse con la dura realidad. Primero sería la muerte de su madre Suzie, quien falleció de cáncer de mama el mismo año en el que el éxito comercial de su película llegaba con fuerza.





Después llegaría la pesadilla de todo niño actor de Hollywood: el encasillamiento y las feroces críticas ante el crecimiento. “A los 13, nadie me decía que era linda o se referían a mi aspecto de forma positiva como lo hacían antes. El chico que me gustaba en sexto grado me dijo fea, los críticos de cine decían que tenía ‘un aspecto extraño’ y un compañero de campamento me dijo: ‘¿Tú eras Matilda? Hey, ¡has ganado peso desde entonces!’ Me fui a casa llorando”, reveló Mara en “Where Am I Now: True Stories Of Girlhood And Accidental Fame” (2016), el libro autobiográfico donde relató su duro paso a la adolescencia siendo una niña actriz.



