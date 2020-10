El dolor de Jamie Foxx por la muerte de su hermana a los 36 años

Jamie Foxx recibió la más triste noticia, su hermana Deondra murió a los 36 años.

"Mi corazón está hecho añicos en un millón de pedazos ... mi hermosa y amorosa hermana Deondra ha hecho la transición ... digo que hizo la transición porque siempre estará viva", comenzó el actor en un emotivo texto que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que ella era una luz brillante. No puedo decirte cuántas veces hemos tenido fiestas en la casa donde ella se subió a la pista de baile y se robó el show ... bueno, yo sé que ella está en el cielo ahora bailando con sus alas", continuó.

Por último, el ganador del Óscar, cerró: "Aunque mi dolor es increíble, sonrío cuando pienso en todos los grandes recuerdos que me dejó (...) Deondra me dejó un agujero en mi corazón pero lo llenaré con todos los recuerdos que me dio... te amo con cada gramo de mí".



De acuerdo a la revista People, Deondra habría fallecido el pasado 19 de octubre, y es ahora cuando el actor estuvo lo suficientemente fuerte como para plasmar sus sentimientos con sus miles de seguidores.