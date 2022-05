Danna Paola compartió un curioso tweet que algunos seguidores adjudicaron destinatarios.

Después de que se confirmara el romance de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, la actriz y cantante mexicana escribió en su cuenta oficial de Twitter una frase que encendió las alarmas, ¿a quién estaba dedicada?".

"Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres", expresó la artista y generó una serie de comentarios. "Wey Que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie", agregó luego.

El mensaje de Danna Paola después de la aparición de las fotos de Tini Stoessel con De Paul

Danna Paola fue vinculada a Sebastián Yatra después de su ruptura con Tini Stoessel y algunos rumores comenzaron a surgir respecto a eso. Lo cierto es que, ante la gran cantidad de comentarios que recibió en este tuit, la cantante tuvo que aclarar los tantos. "No hablo por lo de T porque no tiene nada que ver aquí, pero ninguna mujer le roba a nadie, no entiendo la necesidad de echarle la culpa a la mujer siempre", disparó.

Danna Paola salió aclarar que no fue Tini Stoessel la destinataria de ese mensaje.

Qué pasó entre Danna Paola y Sebastián Yatra

La historia entre Danna Paola y Tini Stoessel tiene un antecedente y son los rumores que vinculan a la mexicana con Sebastián Yatra apenas se confirmó su ruptura.

Sin embargo, los artistas se encargaron de negar las versiones aunque las malas lenguas aseguran que Tini estaba celosa de ella. Pero para confirmar que nada malo hay entre ellas, Danna habló sobre su colega y echó por tierra cualquier especulación.

Danna Paola y Sebastián Yatra.

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", dijo en una entrevista de 2020 con Telemundo para el programa Suelta la sopa.