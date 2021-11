El secreto familiar que Jack Nicholson descubrió en su adultez

Jack Nicholson siempre tuvo claro una cosa: quería ser actor. Lo que no supo hasta los 37 años fue el nombre de su verdadera madre…

El actor siempre creyó que Ethel May y John Nicholson eran sus padres, pero no era así, ellos eran sus abuelos y su madre era su hermana June. La intrincada historia tiene un por qué, en una época en la que el embarazo adolescente no estaba bien visto, la joven, a la que el intérprete llamaba hermana, quedo embarazada a los 17 años sin estar seguro de quien podría ser el padre de la criatura. Para evitar las habladurías, sus padres criaron a su hijo como propio sin revelarle nunca la verdad; pero la verdad salió a la luz.

Cuando Jack Nicholson tenía 37 años, y tras el fallecimiento de Ethel May y June, descubrió la verdad y entendió de donde venían sus ansias de actuar y su espíritu libre. Su verdadera madre, antes de quedar embarazada, soñaba con ser actriz y bailarina, y no se guiaba por las reglas a la hora de vivir su vida.

Al enterarse, el actor también guardó el secreto para sí hasta que salió a la luz el documental “Dr. Jack y Sr. Nicholson”, que puso de manifiesto el verdadero origen del oscarizado intérprete.

El documental que sacó a la luz la verdadera identidad de Jack Nicholson.

“Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo no nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”, dijo Nicholson en una entrevista en 1984 a la revista “Rolling Stone”.

Según se pudo saber después, quien le reveló su verdadera identidad fue su hermana Lorraine, en realidad su tía, que, al morir su madre y su hermana, sintió la necesidad de revelarle la verdad a Jack.

Un historia digna de contar en una película.