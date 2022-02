Euphoria: la historia de Alexa Demie, la actriz que oculta su edad y orígenes latinos

Alexa Demie, quien protagoniza a Maddy en Euphoria, se convirtió en uno de los personajes más curiosos de la serie de HBO.

La actriz fue tendencia durante el último tiempo porque su edad es un verdadero enigma. La joven sembró el misterio entre sus fans quienes aún no pudieron dilucidar cuántos años tiene.

Según los cálculos del fandom, Alexa Demie habría nacido en 1994, por lo que tendría 27 años. Lo cierto es que esta teoría se cayó de inmediato, cuando se descubrió que la actriz se graduó en California en 2008, por lo que actualmente tendría entre 31 y 32 años.

La historia de Alexa Demie, la actriz que oculta su edad y orígenes latinos

Los misterios sobre esta flamante estrella de Euphoria no sólo involucran a su edad, sino también a su identidad. La actriz se llama Alexa Demie Wilson Vanerstrom, pero ella eligió usar solo dos primeros. Además de su particular hermetismo, "Maddy" también se refirió a sus orígenes. “Siempre me sentí extremadamente conectada a mis raíces latinas. Me siento profundamente arraigada”, dijo en Vogue.

¿Dónde ver y de qué trata “Euphoria”?

Euphoria es una serie del género drama de HBO, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que sus vidas se ven atravesadas por los dilemas propios de la edad.

El amor, el desamor, la vida nocturna, las frustraciones y las alegrías, hacen parte de su diario vivir. Su protagonista es Rue, interpretada por Zendaya y el elenco se completa por Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Angus Cloud, Maude Apatow, Eric Dane, entre otros.