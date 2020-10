Falleció la actriz de Two and a half men, Conchata Ferrell

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo al conocerse la muerte de la actriz Conchata Ferrell, conocida por su papel de Berta en la serie Two And A Half Men.

La intérprete, de 77 años, murió este lunes tras sufrir un paro cardíaco. Estuvo acompañada por sus familiares más cercanos, según confirmó su publicista al sitio Deadline.

En mayo pasado, Farrell había sido internada luego de sufrir una descompensación en su casa y estuvo más de un mes en cuidados intensivos. Según relató su esposo, Arnie Anderson, al sitio TMZ, la actriz fue trasladada a un centro de rehabilitación donde se la conectó a un respirador y se la sometió diariamente a diálisis.

La situación se tornó más grave por la pandemia del coronavirus y los protocolos que impedían al esposo de Ferrell visitarla en el hospital.

Tras conocerse la trágica partida de la artista, Charlie Sheen, su compañero en Two and a Half Men, expresó su dolor en las redes sociales: "Un amor absoluto. Una profesional consumada. Una amiga genuina. Una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu capacidad para cuidar de una casa era discutible, pero tu don para cuidar de la gente fue perfecto".

