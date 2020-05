FOTOS| Conocé a Justin Hartley, el galán de This Is Us

This Is Us es la serie estrella de la temporada y que conquistó el corazón de todas las celebridades argentinas. “Que tremenda serie THIS IS US. Llegué medio tarde. Me la recomendaban varios amigos hace tiempo. No importa el momento. De lo mejor que he visto”, dijo Marcelo Tinelli sobre esta ficción y se la recomendó a sus seguidores.

La tira de cuatro temporadas está protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones y cuenta la historia de una familia que atraviesa por diversas adversidades. Con giros dramáticos y de comedia, la trama logró conquistar el corazón de los espectadores que tuvieron tiempo de quedarse en casa para disfrutarla.

Pero fue Justin Hartley uno de los personajes que logró cautivar a sus apasionados seguidores. El galán interpreta a Kevin uno de los trillizos que protagoniza la tira, quien encarna a un actor de Hollywood con problemas con la bebida.

Hartley tiene 43 años y también protagonizó Smallville, Revenge y The Young and the Restless, papel que le valió una nominación al Emmy al igual que con This Is Us que fue candidato en los Critics Choice Television Awards por Mejor Actor Secundario de una serie dramática.

"Kevin" se casó con Lindsay Korman en 2004 y tuvieron una niña. Sin embargo, en 2012 la actriz de Passions, solicitó el divorcio. Luego, el galán se volvió a casar en 2017 con la actriz Chirshell Stause, de la que se divorció a finales de 2019.

