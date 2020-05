Lourdes Sánchez mostró su costoso vestidor con 200 pares de zapatos

Lourdes Sánchez compartió cuál es su espacio preferido en la casa que tiene con el Chato Prada. La diosa mostró su imponente vestidor que construyó en la terraza de su hogar.

“Este es mi lugar en toda la casa, porque siempre fue motivo de peleas cuando vivía con el Chato en un lugar más chico. Yo colmaba la casa de peluqueros, maquilladores... Entonces, dije ‘cuando nos mudemos me voy a armar mi lugar así nadie me rompe las pelotas’”, contó en La Jaula de la Moda.

El espacio cuenta con estantes, placard abierto y cajones vidriados. También tiene una parte en la que hay un camarín con iluminación propia para poder maquillarse y desplegar su make up. Sobre el Chato Prada y este espacio aseguró que no aparece casi nunca. "No, muy poco. Solamente para retarme cuando está todo desordenado. Se mete acá y me empieza a criticar. Yo no soy la más ordenada del mundo, pero soy feliz en mi desorden", dijo.

