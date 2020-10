FOTOS | Kim Kardashian cumplió 40 y así fue su glamoroso festejo

Kim Kardashian cumplió 40 años y lo celebró a lo grande con sus familiares y amigos más cercanos. La socialité y empresaria volvió a reafirmar por otro lado que su relación con el rapero Kanye West sigue sobre ruedas, ya que estuvo presente en el agasajo.

En las postales que la influencer compartió en sus redes sociales se la pudo ver muy feliz soplando las velitas y rodeada de sus afectos, entre ellos sus hermanas Klhoe, Kourtney, Kylie y Kendall, así como también fue sorpresiva la ausencia de su hermano Rob, quien de todas formas usó las redes para saludar a su hermana pero no se lo vio en la cita. Además, estuvo Kris Jenner aunque adoptó un perfil bastante más bajo a diferencia de las otras integrantes del clan.



Sobre la temática de la fiesta, las organizadoras se encargaron de recrear algunos de los cumpleaños más significativos para Kim: Entre ellos sus dulces 16, donde recibió un auto de regalo, y alguna que otra celebración en donde por supuesto la carga emotiva fue muy fuerte. Incluso, las chicas recrearon un baile que le hicieron a la socialité a sus 10 años.



Visiblemente emocionada por la concurrencia, Kim Kardashian usó las redes para mostrar los entretelones de la velada así como también para escribir un sentido mensaje y así agradecer a sus seres más queridos por la fiesta sorpresa que le organizaron.





"¡Todo lo que puedo decir es: Guau! Mi mamá y mis hermanas me dieron la fiesta sorpresa más épica, fue tan especial en mi corazón. Soy una persona sentimental y esta fiesta fue la más especial. Recrearon todos mis cumpleaños especiales a lo largo de mi vida viendo todos nuestros viejos videos caseros. Recrearon la fiesta, los mismos globos, el mismo pastel, ¡todo! Mi papá grabó y documentó toda nuestra vida para que mostraran cada uno de los videos de mis cumpleaños en una pantalla grande detrás de la fiesta", comenzó diciendo la cumpleañera.





"Entré a la habitación que comenzó en mi primera fiesta de cumpleaños con los mismos ponis y el mismo pastel, y mi papá me deseaba un feliz primer cumpleaños. Luego, cuando entré en la habitación, terminé en mi segundo cumpleaños y luego en mi cuarto cumpleaños antes de mi décimo cumpleaños, donde mis hermanas hicieron exactamente el mismo baile que hicieron para mí cuando cumplí 10. Luego llegamos a mi fiesta de cumpleaños número 16 y mi mismo auto exacto estaba allí esperándome con los mismos globos exactos con el mismo pastel.", relató Kim.







"Después de un tiempo, las cortinas se abrieron y las chicas del servicio de botellas salieron, que resultaron ser mis hermanas y recrearon el club nocturno Tao, donde pasé mis 30 años celebrando mis fiestas de cumpleaños. Todos y cada uno de los detalles relacionados con esto fueron muy especiales y siempre estaré agradecida con mi familia por tomarse el tiempo para armar esto para celebrar que cumplí 40 años. No puedo esperar para compartir muchas más fotos y videos de cumpleaños con ustedes pronto y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se acercaron con sus deseos de cumpleaños", finalizó Kardashian.