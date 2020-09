El diminuto bikini con el que Kim Kardashian encendió las redes

Kim Kardashian, de 39 años, sabe cómo llamar la atención. Esta vez, la influencer y estrella de la televisión, que festejará su 'birthday' el próximo 21 de octubre, mostró sus infernales curvas desde la intimidad de la pileta de su hogar en un "nado nocturno". Lo hizo con un diminuto bikini que resaltó su figura.

La empresaria y -todavía- esposa de Kanye West publicó jugadas fotografías en las redes con las que encendió a sus seguidores. En las postales se la pudo ver recostada en su piscina, con extensiones, accesorios dorados y un traje de baño de dos piezas, en textil de "reptil".

Se trata de un diseño que Kim Kardashian mostró por primera vez en las playas de Malibú algunas semanas atrás, con una parte superior en forma de "triangulito" y la parte inferior "anudada" a los costados con pequeñas tiras. ¡Fuego total!

Totalmente rozagante, la CEO de SKIMS y KKW parece no estar afectada por sus problemas conyugales con Kanye West, de 43 años, o por lo menos lo oculta muy bien. Aunque, los rumores de un incipiente divorcio están a la orden del día y de hecho hay quienes aseguran que la pareja hace "vida por separado" desde hace ya un tiempo.

Recordemos que a la polémica que se generó por los dichos del rapero en las redes sociales, se sumó que tanto Kim como su familia, decidieron ponerle fin a su reality show "Keeping up with the Kardashians", programa que los catapultó a la fama y el estrellato.

"Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians", sostuvo Kim en el extenso texto publicado en sus redes sociales con el que dio la triste noticia.

El ciclo tuvo un total de 285 episodios y estuvo al aire desde 2007, hasta 2020 que se rodaron los últimos capítulos que recién verán la luz en 2021.



En dicho show, se documentaba la vida diaria de la socialité y sus hermanas, así como también de su entorno; exponiendo sin tabúes hasta el más mínimo detalle de su intimidad. "Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años grandiosos", expresó Kim tras anunciar el final.