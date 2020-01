Fran Drescher anunció el regreso de La Niñera y estallaron las redes

La Niñera, la popular serie de los 90 está de regreso. Así lo confirmó Fran Drescher, quien compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales.

Pese a la novedad, la actriz, que le dio vida a la simpática nana Fine, aclaró que tendrá otro formato: será una obra de teatro musical, que se hará en Broadway.

“La Niñera vuelve como un musical de Broadway”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter y en otro posteo sumó: “¿Escuchaste las noticias?”.

The NANNY RETURNS as a Broadway Musical!!! https://t.co/emarwqYXvf — Fran Drescher (@frandrescher) January 8, 2020

Luego, en una charla con un medio estadounidense amplió: “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway The Nanny. Estamos igualmente entusiasmados de que Rachel Bloom, de gran talento, escribirá la letra y la música con el fantástico Adam Schlesinger, y que tenga la brillante dirección de Marc Bruni”.

Cabe destacar que no será Drescher la que vuelva a ponerse en la piel del personaje, pero sí estará detrás del proyecto que lleve a la comedia a las tablas. Tampoco se sabe quiénes completarán el elenco, que en la serie estaba integrado por Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Marggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renée Taylor (Sylvia), Ann Morgan Guilbert (fallecida en el 2016 interpretó a la abuela Yetta) y Rachel Chagall (Val).