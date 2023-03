Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, es una verdadera celebridad y su reality en Netflix, Soy Georgina, es furor en la plataforma.

La empresaria cuenta parte de su cotidianeidad y su vida íntima sin pudores y las anécdotas que incluyen a su pareja. En parte de la segunda temporada, la morocha contó que eligió un sofisticado pero relajante lugar para tener sexo con el deportista.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa”, le contó a un amigo en el fragmento de su programa donde aseguró que se había hecho un tatuaje y no podía mojarse.

Georgina lanzó su segunda temporada de Soy Georgina en Netflix.

“Estaba con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo’”, continuó Georgina. “El amor lo podrías haber hecho en la cama, no en el spa”, comentó su amigo, presente en la escena. “No, lo hicimos allí", agregó.

Georgina Rodríguez y las polémicas por su reality

Soy Georgina se convirtió en una verdadera revelación en Netflix y su segunda temporada está entre las 10 más vistas de la plataforma.

Pero las críticas no están excluidas en esta nueva etapa en la que el estilo de vida de Georgina Rodríguez es motivo de comentarios. Al parecer, los gastos ostentosos de la morocha son foco de cuestionamientos.

En uno de los capítulos de la docuserie, Georgina gasta alrededor de 27.500 euros. “Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda. Que me digan ahora cuánto es la broma”, expresó.