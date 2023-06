Gerard Piqué le fue infiel a Clara Chía Marti: el dato que confirma el engaño

Jordi Martin, reconocido periodista especializado en temas del corazón, ha vuelto a captar la atención de todos con sus revelaciones sobre la vida amorosa de Gerard Piqué, poniendo en aprietos a Clara Chía Martí, la actual pareja del deportista.



Durante años, Martin ha estado siguiendo de cerca la relación entre el catalán y Shakira, y se ha encargado de desvelar la identidad de la nueva pareja del futbolista, así como de destapar secretos ocultos sobre infidelidades pasadas. Ahora, sus duros comentarios podrían poner en riesgo la relación actual de Piqué.



En una entrevista con el programa "El gordo y la flaca", donde el periodista trabaja, Jordi Martin hizo unas declaraciones que despertaron rumores sobre una supuesta infidelidad de Piqué a Clara. Clara ha sido señalada como responsable de la separación entre el empresario y la cantante Shakira, quienes estuvieron juntos durante casi 12 años y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha. Aunque Martin no ofreció muchos detalles, dejó una incógnita en el aire al revelar que le gustaría que Clara preguntara a Piqué dónde estaba la noche del 8 de mayo, insinuando que el futbolista podría haber sido infiel.

Gerard Piqué le hizo a Clara Chía lo mismo que a Shakira

En los últimos días, Jordi Martin volvió a abordar el tema en una entrevista con el programa "The red phone", conducido por Jorge Viera. En esta ocasión, el reconocido fotógrafo español habló sin tapujos sobre la polémica pareja española y reveló detalles sobre las supuestas infidelidades de Piqué durante su estancia en Barcelona.



"Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona", comentó Martin en el programa.



Además, el periodista mencionó que se preguntaba si Shakira era consciente de las acciones de Piqué. Según él, el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, incluso le llamó para indagar sobre las infidelidades sufridas por la cantante.



"Tonino me llamó y me dijo: 'Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?' Y yo le dije: 'Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?'", reveló Martin.

Jordi Martin sobre Shakira

En cuanto a Shakira, el comunicador expresó su descontento con la personalidad de Gerard Piqué y criticó algunas de sus acciones pasadas dentro de la relación con la cantante. Durante una conversación con Shirley Vargany, el periodista enfatizó en la falta de interés de Piqué por visitar Barranquilla, ciudad natal de Shakira, a pesar de ser parte importante de la historia de su expareja y de sus hijos.



Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha

"¿Por qué en 12 años de relación con Shakira solo ha ido una vez a Barranquilla? Sus hijos tienen raíces colombianas, ¿por qué no ha sentido el deseo de ir a Barranquilla y conocer las raíces de sus hijos, la familia de Shakira, el lugar donde ella creció y nació? Solo una vez en 12 años", comentó Martin, calificando a Piqué de "déspota y racista".



Las declaraciones de Jordi Martin han generado revuelo en el mundo del corazón y han puesto en entredicho la estabilidad de la relación actual de Gerard Piqué. Sus revelaciones sobre presuntas infidelidades y su crítica hacia el comportamiento del futbolista han despertado la curiosidad de los seguidores de la pareja y han avivado los rumores sobre posibles problemas en su vínculo.

La romántica foto de Gerard Piqué y Clara Chía.

El periodista especializado en temas del corazón continúa desempeñando un papel destacado en el mundo del espectáculo, revelando secretos y detalles de las relaciones de las celebridades. Con cada nueva declaración, Jordi Martin consigue mantenerse en el centro de atención y sus palabras se vuelven virales en las redes sociales, donde los usuarios comentan y debaten sobre sus controvertidas revelaciones.



Habrá que esperar para ver cómo reacciona Gerard Piqué ante las palabras de Jordi Martin y si estas afectarán su relación actual. Mientras tanto, el periodista sigue siendo una figura destacada en el mundo del corazón, alimentando el interés de los aficionados ávidos de noticias sobre la vida amorosa de las celebridades.