Henry Cavill en la Argentina: presentó The Witcher y causó furor entre los fans

Conocido mundialmente por encarnar a Súperman en la pantalla grande, Henry Cavill llegó a la Argentina para presentar su próximo y esperado desafío actoral: The Witcher, la nueva apuesta de Netflix.

El pasado viernes, y recién llegado a la Argentina, Cavill brindó una conferencia en donde CARAS estuvo presente y habló sobre la serie basada de en los libros de Andrzej Sapkowski que también inspiraron un popular videojuego, y que estrenará el próximo 20 de diciembre en la plataforma.

Junto a Lauren Schmidt Hissrich, productora ejecutiva y showrunner de la producción, Henry aseguró que antes de conocer los libros era fanático del videojuego y que cuando se enteró que Netflix trabajaba en una serie de The Witcher, inmediatamente qui involucrarse: "Le pedí a mi manager que llamara cada semana y me consiguiera un casting", reveló.

Cuando leí el guión me gustó ver cómo debe lidiar con lo que le pasa, una lucha entre el bien y el mal. Se ve que siempre lo está intentando. Es genuinamente un sueño hecho realidad. Era algo en lo que había pensado que me gustaría ser parte antes de escuchar que Netflix estaba preparando la adaptación", admitió el hombre que interpretará a Geralt of Rivia.

Luego, consultado por "si la capa (de Superman) estaba guardada para siempre, Cavill respondió: "Vamos a hablar de The Witcher hoy. Dejémoslo ahí", dijo con una sonrisa incómoda sobre el rol que lo catapultó a la fama pero que también le trajo muchas críticas negativas por parte de los fans.

El sábado, Henry continuó su paseo por Buenos Aires en Argentina Comic Con donde miles de fans los aguardaban con impaciencia. A sala llena, Cavill demostró su gran carisma y en la red carpet se tomó más de media hora para fotografiarse con los fans y firmar autógrafos. Luego, brindó un panel en donde continuó hablando de la serie y se mostró impresionado por el recibimiento del público presente.

Vale recordar que The Witcher estrenará su primera temporada de ocho episodios y ya fue confirmada para una segunda entrega.