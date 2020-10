Ismael Cala reveló que estuvo al borde de la muerte cuando casi se lo come un hipopótamo

Ismael Cala, uno de los periodistas más reconocidos de América Latina y muy amigo de Susana Giménez, nuestra diva más importante junto a Mirtha Legrand, relató una increíble situación que vivió en un safari que hizo por África en donde estuvo al borde de la muerte porque casi se lo come un hipopótamo. ¡De no creer!.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el también escritor relató para sorpresa de todos, el escalofriante momento que vivió en Tanzania. “Me pasaron dos. Había un león y nos acercamos bastante con el grupo en el que estábamos. Uno veía al león tranquilo. Mantén la cordura y la paciencia que no te va a atacar me decían. Nunca había estado en esa reserva. Era gigante. El corazón se me aceleraba porque en un momento llegó la leona y nos miraban con recelo, pero nada pasó“, comenzó diciendo entusiasmado con su anécdota que recién comenzaba...

“Pero en ese mismo viaje tuvimos un incidente con un enorme hipopótamo que salió del agua. Nosotros estábamos haciendo un picnic y salió del agua con la bocaza abierta... Vino a toda carrera hacia nosotros y con la boca abierta. El guía nos dijo que dejemos la comida y nos metamos en el jeep. Ese monstruo venía y lo que hizo fue llegar y tumbar la mesa. Casi me come. Esa bocaza si nos come“, dijo ya riéndose y dándole fin al relató.