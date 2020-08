Tras pasar tres meses en Uruguay, Susana Giménez regresó a la Argentina

Susana Giménez está de regreso en la Argentina. Tras permanecer por tres meses en su estancia de La Mary en Uruguay, la diva volvió al país para resolver algunas cuestiones personales, en particular algunas consultas médicas luego de que sufriera una luxación de codo en un accidente doméstico cuando intentaba subir la escalera de su casa en pantuflas y con su perra en brazos.

"Todavía estoy en recuperación, me faltan tres meses. Vengo a ver a mi médico, le traje todas las radiografías y las cosas que me hicieron allá porque me duele mucho, aunque también es cierto que me duele cuando hay humedad", comentó la diva ante la prensa que fue a recibirla. "Cuando me duela voy a ser un meteorólogo", bromeó.

Recordemos que Susana se fue al país vecino el pasado 26 de mayo en medio del aislamiento social obligatorio en la Argentina. Pese a las críticas, la diva tenía un permiso con validez ya que tiene una residencia fija en Punta del Este, lugar en el que pasa todos los veranos.

¡Así llegaba Susana!