Fuertes sospechas: Ivana Icardi se hizo un test de embarazo en televisión

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, generó una verdadera revolución en un reality español cuando pidió hacerse pruebas de embarazo en vivo.

La cuñada de Wanda Nara participa del ciclo "Supervivientes 2020" donde un grupo de personas debe sobrevivir en una isla de Honduras con pocas comodidades. Allí, la mediática conoció a Hugo Sierra, un ex jugador de básquet uruguayo de 45 años que ganó el GH Revolution en España (2017) y con quien mantuvo una apasionada relación en el ciclo.

Lo cierto es que, aunque están distanciados ahora, Ivana tuvo sospechas de embarazo por lo que pidió a la producción que le acerque un test. “Hay algo que me preocupa, es relacionado con mi regla. No me ha venido este mes”, contó Ivana en el programa. Ante estas declaraciones, Hugo expresó preocupado: "Yo sabía que la última vez no le había venido, no sabía que eran tantos meses".

Después de realizada la prueba, Icardi comunicó a su ex que dio negativo. "Hugo puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre", contó.