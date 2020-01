La reacción de Jennifer Aniston al escuchar a Brad Pitt hablando de sus ex

La ceremonia de los Globos de Oro, que celebra lo mejor del cine y la TV , fue una de las más esperadas por los fans ya que asistirían las máximas figuras de Hollywood, pero en especial por la presencia de Brad Pitt y Jennifer Aniston en la red carpet.

Si bien cada uno fue por su cuenta con su comitiva, todos esperaban verlos reunidos en algún momento tras los rumores que sobrevolaron en las últimas semanas, que indican que habrían vuelto a reanudar una nueva relación.

Pese a que no pudimos tener "la foto" de ambos juntos, sí pudimos presenciar un hermoso momento entre la ex pareja. Todo sucedió cuando Brad subió al escenario de la premiación para recibir su premio como Mejor actor de reparto por Once upon a time in Hollywood. "Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro...", dijo Pitt con sonrisa socarrona y mientras que en ese momento las cámaras de TV enfocaron a Aniston, su exesposa, de quien se separó en 2005.

Durante todo el discurso, Jennifer lo miró atentamente e incluso se rió de los chistes que el galán le hizo a su colega, Leo DiCaprio.