Jennifer Aniston reveló que intentó ser madre: "No tengo nada que esconder a este punto"

Jennifer Aniston brindó una entrevista en donde habló de su vida en profundidad. La actriz recordada por su papel de Rachel en Friends, abrió su corazón y habló de cómo intentó ser mamá y las frustraciones que esto le trajo.

En una entrevista para la revista Allure, la actriz habló sobre su presente y reflexionó sobre algunas cuestiones del pasado que le generaron complicaciones.



Las fotos de Jennifer Aniston para su portada en Allure. Fuente: Instagram.

“Me siento mejor en lo que soy hoy, mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40. Necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos”, dijo Aniston y agregó: "Algún día tendré 65 y diré me veía genial a los 53".

Jennifer Aniston reveló sus esfuerzos por quedar embarazada

En la nota, Jennifer habló fondo sobre sus deseos de ser madre y del largo camino que transitó para esto. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, reveló sobre esta etapa que transitó años atrás.

Las fotos de Jennifer Aniston para su portada en Allure. Fuente: Instagram.

"Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", dijo con pesar sobre la maternidad que no pudo ser.