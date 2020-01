Hermana de John Lennon publica sus memorias: “Yoko Ono controlaba su vida y él se lo permitía”

Julia Baird, la hermana del fallecido John Lennon, publicó hace poco sus memorias. El escrito tiene el nombre de Imagine This (Teófilo Edicions) y, en él, la mujer cuenta sus vivencias con el ex Beatle desde que ambos eran niños, hasta la extrema fama que llegó a tener el cantante.

Dentro de las cosas que la familiar de Lennon dijo, se tocó la controvertida relación entre el cantautor y Yoko Ono. Baird señaló que “me parecía que ella estaba controlando su vida e igualmente él parecía que se lo estaba permitiendo.” Además, Julia confesó que fue la razón por la que no podía acercarse a su hermano.

“Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?”

De esta forma, Baird lamenta cómo se llevó a cabo su relación con Lennon, diciendo que “después de una serie de llamadas y cartas en 1975, Jackie y yo habíamos sido olvidadas de un plumazo.”

También en dicha obra se habla de la herencia de Lennon : “El abogado de Yoko me dijo que la casa era suya y que podía hacer con ella lo que quisiera, y que eso es lo que había hecho. Sin embargo, [el abogado de Ono] también dijo que si Jackie y yo necesitábamos ayuda, Yoko podía estar dispuesta a ayudarnos. Respondí que no le estaba pidiendo dinero a Yoko. Solo quería el valor de la casa, porque era un símbolo. No supe nada más.”