Kaley Cuoco comenzó la convivencia con su marido a dos años de su casamiento

Kaley Cuoco tomó una importante decisión y, después de dos años de haberse casado, se mudó con su marido Karl Cook.

La pareja había sorprendido a sus seguidores cuando contó que optó por vivir en casas separadas hasta que su hogar esté listo y acondicionado para establecerse. Feliz por este comienzo, la actriz compartió en sus redes el momento justo en el que su marido la lleva en sus brazos hasta el nuevo hogar.

Meses antes de esta decisión, la protagonista de The Big Bang Theory aseguró que la gente "se horrizaba" por su "matrimonio a la distancia". "La gente se horroriza cuando sabe que no vivimos bajo el mismo techo, no sé porqué, pero a nosotros nos encanta que sea así por el momento. Él tiene sus caballos muy lejos de mi casa, así que hasta que nuestra casa en Los Ángeles no esté construida, no nos mudaremos juntos", dijo en una entrevista con un medio norteamericano.