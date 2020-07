Kanye West tomó una contundente decisión tras su denuncia contra Kim Kardashian

Luego de la catarata de tweets en los que disparó directamente contra su mujer y su suegra, Kanye West tomó una contundente decisión. El rapero de 43 años vuelve a dar que hablar con un gesto en las redes sociales luego de haber acusado a Kim Kardashian de "quererlo encerrar" como en la película "Get Out".

"Todos saben que la película se trata sobre mi", comenzó Mr. West con su descargo polémico. "Pongo mi vida en las manos de Dios para que la madre de North nunca la haga fotografiarse en Playboy, eso queda en él. Estoy en el rancho...ven a buscarme", disparó polémico, en clara alusión a la participación que su mujer tuvo en el pasado con la famosa publicación erótica tras ser alentada por su madre, Kris.

Ahora, el autor de "The life of Pablo" optó por borrar su descargo en la red social del pajarito y hacer como que no pasó nada. De hecho, se limitó a poner "Ahora me voy a enfocar en mi música."

Además, agradeció a sus amigos que viajaron para ir a verlo en este momento. "Dave te envió Dios. Sos un verdadero amigo", expresó emocionado.

THANK YOU DAVE FOR HOPPING ON A JET TO COME SEE ME DOING WELL DAVE YOU ARE A GOD SEND AND A TRUE FRIEND ALL LOVE 🕊 pic.twitter.com/ddLA0E9eLK