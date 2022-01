Kanye West y Julia Fox se conocieron el pasado 31 de diciembre en Miami, y luego de diez días de relación, confirmaron su romance, luego de haber sido fotografiados a los besos. La pareja, aprovechó el momento para dar su primer reportaje juntos a la revista Interview y contar detalles de su primer encuentro.

Kanye West confirmó su relación con la actriz Julia Fox

Kanye y Julia se mostraron muy cariñosos, dándose un beso y hasta tirándose juntos en el piso. La actriz expresó que fue instantánea la conexión que sintió al conocer personalmente a su nuevo amor y reveló cómo conoció al rapero.

Según Julia Fox, se vieron por primera vez durante la fiesta de Fin de Año, el pasado 31 de diciembre y desde entonces no se separaron. “La conexión fue instantánea. Resulta muy divertido rodearse de su energía. Kanye nos hizo reír y bailar tanto a mis amigos como a mí toda la noche” aseguró Julia, al revelar que primero disfrutaron de unos días en Miami y luego viajaron a Nueva York para que “la energía siguiera fluyendo”.

Además, la actriz de 31 años aseguró que en el hotel de Nueva York reservó una habitación y su nuevo novio llamó a los mejores diseñadores para hacer una importante producción de fotos. “Después de la cena, me tenía preparada una sorpresa. O sea, todavía estoy en estado de shock. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa” contó Julia Fox.

“Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Fue como un auténtico momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo consiguió que todo estuviese listo a tiempo. Lo nuestro ha sido tan orgánico. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es un indicio del futuro, me encanta el viaje” confesó la nueva pareja de Kanye West.

Aunque el rapero mantuvo cortos romances con distintas modelos, Julia Fox es la primera pareja que Kanye West oficializó, luego de terminar su relación con Kim Kardashian en febrero del año pasado. Mientras tanto, Kim se encuentra en las Bahamas disfrutando de unas románticas vacaciones junto a Pete Davidson.

