Kim Kardashian le puso fin a los rumores de crisis con Kanye West en el día de su cumpleaños

Kim Kardashian le puso fin a las especulaciones de crisis con Kanye West tras compartir unas postales en el día de su cumpleaños en el que se muestran más unidos que nunca. Según US Weekly, la mediática le habría pedido a su marido un poco de espacio y estarían viviendo en extremos opuestos de su mansión. Sin embargo, en este aniversario, demostraron lo bien que están.

"Feliz cumpleaños a mi Rey. Gracias por siempre ser tú y nunca dejar que el mundo cambie quién eres. La vida no sería lo mismo sin ti", escribió la socialité de 39 años en sus redes sociales junto a una seguidilla de postales en la que se la puede ver mejor que nunca con su amor, el rapero de 43 años.



Luego, la celebrity internacional continuó: "Dato curioso sobre esta foto. Me acabo de enterar de que estaba embarazada de North e hice volar a Kanye a Londres para mi aparición en Kardashian Kollection porque me estaba volviendo loco. Me llevó a Hakassan y luego a Hagen Daz para hacerme sentir mejor".



"Ayer por la noche, Kanye y yo hicimos Facetimed a estos jóvenes bomberos encarcelados en el campamento de conservación juvenil de Pine Grove en el país de Amador, California. Todos cambiaron sus vidas para ganarse un lugar en la tripulación de @CalFire y luchar contra incendios forestales en California, salvando hogares, negocios y vidas", agregó la empresaria respecto a cómo terminaron el festejo.



De acuerdo a la publicación del medio estadounidense, Kim está enfocada en su trabajo y en el cuidado de sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, y estaría disgustada porque su pareja no la está ayudando con las cosas de la casa y las responsabilidades con la educación de los pequeños. Pero las imágenes y dedicatorias por parte de Kim dicen todo lo contrario.