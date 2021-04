Kournet Kardashian y su ex, Scott Disick tuvieron una cita "a escondidas"

¡Como en los viejos tiempos! Kourtney Kardashian aprovechó de un momento a solas con su ex Scott Disick y se sorprendió de lo mucho que se divirtieron juntos.



En las imágenes que mostraron en el reality "Keeping Up with the Kardashians", se pudo ver como la empresaria de 41 años se escabulló a su casa de Malibú para "trabajar y concentrarse" en su marca de lifestyle, Poosh. Cuando se instaló, recibió una visita inesperada de su ex pareja, de 37 años. “Quería estar junto al agua”, explicó el nativo de Nueva York cuando Kardashian lo sorprendió en la cocina. "Nadie dijo que ibas a estar aquí hoy", señaló ella.



Disick reveló que los hijos de la pareja, Mason, de 11 años y Reign, de 6, se estaban quedando con Kris Jenner. Su hija, Penélope, de 8 años, quería pasar la noche con Khloé Kardashian. "Esto es como el mundo que nos une", bromeó el fundador de Talentless. Kourtney Kardashian, por su parte, confesó a las cámaras que "no puede recordar la última vez" que pasó tiempo a solas con su ex, y sin sus hijos cerca, desde que se separaron en 2015.



Cabe destacar que antes de terminar, el dúo tuvo citas intermitentes durante nueve años. "Han pasado años desde que hicimos esto y es un poco extraño", admitió mientras los ex novios se daban un atracón de dulces durante una noche de cine en casa. “Olvidé lo agradable que es tener una conversación con Scott sin los niños. Somos amigos." Sentado junto a Kourtney Kardashian y mirando a la cámara, Disick afirmó que las cosas entre ellos eran "puramente platónicas".



Después de separarse de la empresaria, Disick siguió adelante con Sofia Richie. El dúo estuvo juntos durante casi tres años antes de que Us Weekly confirmara en mayo de 2020 que habían hecho una pausa en su relación. Se reunieron brevemente antes de terminar definitivamente en agosto.



El estrecho vínculo de Disick con su ex fue un punto de tensión entre él y Richie, de 22 años. "Sofía se estaba enojanda porque Scott pasaba tanto tiempo con Kourtney", reveló una fuente en ese momento. Cuando los fanáticos comenzaron a preguntarse si Kourtney volvería a estar con Disick, una fuente dijo en octubre de 2020 que la pareja "siempre tendrá una relación divertida entre sí y se amarán", pero que solo "se enfocaron en ser buenos padres, juntos".



Durante un episodio de marzo de KUWTK, Disick reveló que Richie le dio "un ultimátum" sobre su relación con Kourtney: "Pensé que lo intentaría y convertiría a [Sofía] en una prioridad, pero incluso al hacer eso, siento que ella acaba de empezar a querer expulsar a Kourtney", le dijo a Kim Kardashian y Khloé, de 36 años. 'Lo más importante para mí son mis hijos, y esa es mi familia'… [Ella] me dijo, 'No quiero compartirte como novio con Kourtney' ”.



Desde entonces, Disick ha comenzado un romance con Amelia Gray Hamlin, mientras que Us confirmó en enero que Kourtney está saliendo con Travis Barker, baterista de Blink 182. Cuando se trata de sus nuevas relaciones, tanto Kourt como Disick se apoyan mutuamente. "Tienen un vínculo increíblemente especial en el que nadie puede interponerse", señaló una fuente en febrero. "Su historia juntos y el amor mutuo no puede ser tocado por nadie más, y ambos lo saben", cerró.

Galería de imágenes