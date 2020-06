Polémica por la salida de Kylie Jenner a ¿un boliche?

Si bien en medio de la pandemia por el Covid-19 cada país tiene sus propias normas, una de las reglas esenciales y que casi todos respetan es el distanciamiento social. En las últimas horas, se conoció que Kylie Jenner habría roto con el aislamiento para ir a una exclusiva fiesta clandestina.

De acuerdo a la información que publicó el medio británico Daily Mail en su cuenta de Twitter, la hermana de Kim Kardashian fue captada saliendo del boliche tomada del brazo de su amigo Fai Khadra.

EXCLUSIVE: Kylie Jenner emerges from lockdown to party the night away at VIP CLUB until 1am https://t.co/WUNtdfB3PR