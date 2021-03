La conmovedora historia de Asier Etxeandia, el villano de Sky Rojo

Asier Extendía es uno de los personajes más odiados de Sky Rojo. La nueva serie de Netflix, dirigida por Alex Pina (La casa de papel) cuenta la cruda de tres mujeres víctimas de trata que escapan del prostíbulo donde las tienen cautivas.

La ficción, que también integran Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre, tiene a Romeo como el villano más temible y a quien las tres protagonistas quieren derrotar. El actor vasco interpreta a un frío y calculador proxeneta que es dueño del club donde las mantiene prisioneras.

En Sky Rojo, una de las más vistas de la plataforma en la última semana, Romeo muestra su perfil macabro pero también enternecedor cuando se encarga del cuidado de su mujer y dos hijas.

Pero detrás de este papel, se encuentra un reconocido intérprete español de 45 años que protagonizó otra de las producciones más reconocidas: Velvet. Además, se convirtió en un verdadero "chico Almodóvar" y fue parte de Dolor y gloria, el último trabajo del realizador.

Sin embargo, antes de disfrutar del éxito Asier Extendía sufrió bullying. Tal como confesó en una anterior entrevista, fue víctima de este flagelo por parte de niños y profesores. “Me esperaban los niños para pegarme. Sufrí bullying, no solamente por parte de los compañeros, también de los profesores. No entendí en absoluto cómo me transmitieron la idea de la religión, y me creó muchos traumas”, reveló.

Después de atravesada esa etapa, Asier pasó por diversos empleos y trabajó en un Sex Shop, se metió en una banda e hizo teatro independiente. "Tengo nostalgia de aquella libertad, de la inocencia y la bohemia, no necesitaba lujos", admitió sobre esa etapa.

La historia de amor de Asier Extendía

Asier Extendía está en pareja hace doce años con José Luis Huertas. Sobre su sexualidad, el español aseguró que nunca tuvo prejuicios a la hora de amar y que nunca tuvo que salir del closet, porque nunca "estuvo en él".

"Si alguien no me da trabajo por eso, él se lo pierde. Además, si no me das trabajo, ya me lo monto yo por mi cuenta”, asumió y confirmó que, antes de casarse, estuvo en relaciones intensas.

"Formé parte de un triángulo de relaciones muy intensas. También éramos dos hombres y una mujer, y fui testigo de un amor muy potente”, contó.