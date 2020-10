La espectacular suite donde Donald Trump se recompone del Coronavirus

Donald Trump fue ingresado en el Hospital Militar Walter Reed tras dar positivo de Coronavirus el pasado viernes. Allí afronta su recuperación y a través de su cuenta oficial de Twitter aseguró que se encuentra bien.

El presidente norteamericano ocupa una de las hitaciones más grandes y lujosas de aquel centro médico catalogado como uno de los más importantes de Estados Unidos. El día sábado se vio una buena evolución respecto a su salud.

Conforme a Vanity Fair, los profesionales médicos lograron bajar en poco tiempo algunos de los síntomas que el mandatario de 74 años presentaba, como fiebre.

Desde la flamante suite presidencial, llamada Ward 71, Trump emitió un comunicado en el que aseguró que volverá pronto a hacer su país grande otra vez. Según informaron medios internacionales, el cuarto tiene unos 900 metros cuadrados.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ