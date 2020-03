La hija de Chayanne lo hizo otra vez: Isadora deslumbró con su talento para el canto

Días atrás, Isadora Sofía, la hija de Chayanne era noticia por deslumbrar en las redes con su increíble figura en bikini. Sin embargo, esta vez la joven ha dejado muy en claro que tiene mucho para ofrecer. Es que la heredera del cantante se ganó a sus seguidores al mostrar su talento para la música.

Desde su cuenta de Instagram, Isa publicó un video que se hizo viral en cuestión de minutos. Se trata de una grabación en la que la hija de Chayanne interpreta una versión de "Let it be" de The Beatles. Además de tener una voz privilegiada, allí se puede apreciar su desempeño en los teclados.

"Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música", escribió la jovencita en la publicación que recolectó infinidades de "me gusta".

¡Dale play!