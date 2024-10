Este lunes 14 de octubre se dio a conocer que Leire Martínez se despedía de la banca, "La Oreja de Van Gogh". Desde ese momento, aparecieron muchas especulaciones y la que se llevó el protagonismo en estos fue Amaia Montero.

Iban pasando las horas desde el anuncio de la banda, y más fuerzas tomaban los rumores de que Amaia podía llegar a volver al grupo, junto a sus "hermanos". La cantante española, al principio, decidió mantenerse al margen de la situación y tampoco hacer declaraciones al respecto.

Amaia Montero

Su silencio se sostuvo hasta ahora ya que Amaia Montero rompió el silencio y contó su verdad. "¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver?", fue una de las declaraciones que dio la cantante española.

El mundo de la música quedó sorprendido con la separación de "La Oreja de Van Gogh", es por esto que los seguidores de la banda se dividieron y armaron dos grandes bandos. Por un lado, muchos apoyan Leire Martínez y, muchos otros, desean que Amaia Montero vuelva a subirse a los escenarios junto a todos sus excompañeros, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Amaia Montero

La única información que se sabía al respecto era lo que detalló e informó "El Mundo", ya que el medio había hablado con la discográfica Sony, la data era que Amaia iba a continuar con su carrera solista. Ahora, la cantante española rompió el silencio porque estaba cansada de tantas especulaciones a su alrededor.

Amaia Montero habló de su posible vuelta a "La Oreja de Van Gogh"

Después de varios días de especulaciones, Amaia Montero rompió el silencio ya que estaba cansada de tanto rumores que la ponían como protagonista, involucrándola. El pasado miércoles 16 de octubre, la cantante española habló para el programa TardeAR: "Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte", comenzó diciendo Amaia.

En el video del medio TardeAR se puede ver una parte de las declaraciones de la cantante y, también, el debate del panel. Amaia siguió comunicando, "No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

En comunicación con este medio, la cantante española pidió que la dejen de atacar en redes sociales ya que la está pasando muy mal y le está pasando factura toda esta situación. Además, en el programa de Ana Rosa Quintana, aseguraron que Amaia, al final de la conversación, estaba devastada.

Amaia Montero

"Yo no he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol y tomándome un respiro de la música. Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar. Ahora mismo estoy muy cabreada. A mis fans le quiero mandar un mensaje y decirle que les adoro", expresó Amaia Montero.

El cronista le consultó si tenía pensado volver a hacer música y subirse a los escenarios, a lo que Amaia le respondió "si me dejáis, sí". Hasta el momento se sabe que la cantante española está trabajando en su quintó álbum solista, después del último, "Nacidos para creer", en 2018. También se sabe que Amaia tiene varias canciones en preparación o listas ya que está trabajando mucho en el estudio.

Amaia Montero

Después del exitoso momento junto a Karol G, en el recital de la cantante colombiana, fue la propia Amaia Montero la que anunció que volvía a la música "relativamente dentro de poco", pero no dio más detalles al respecto.

C.S.