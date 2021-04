Las fotos de Kirsten Dunst tras confirmar su segundo embarazo

El martes pasado, Kirsten Dunst confirmó vía redes sociales que está esperando su segundo hijo junto al actor Jesse Plemons. Lo hizo junto a una sesión fotográfica súper chic y glamorosa. Tras la feliz noticia, la actriz fue retratada paseando y se la vio con su pancita por primera vez, mientras disfrutaba un día en el parque con su pequeño Ennis de 2 años y su suegra.

Para soportar el clima cálido de Los Ángeles, la actriz de 38 años lució un vestido negro suelto que terminaba por encima de sus rodillas. Así fue retratada por el sitio web Guacamouly.com mientras disfrutaba de la tarde con su hijo.

Kirsten Dunst y su pancita. Crédito: Guacamouly.com

La exitosa actriz, que obtuvo su primera nominación a los Golden Globes a los 11 años, acompaño el look discreto y relajado con un tapabocas negro, lentes de sol y unos simpáticos zapatos bajos estilo bailarinas, que alegraron el conjunto por su color amarillo y el toque delicado de los moños. Kirsten Dunst se vio súper relajada y radiante.

Kirsten Dunst junto a su hijo. Crédito: Guacamouly.com

Días atrás, Kirsten hacía pública la feliz noticia de su segundo embarazo vía Instagram, al publicar la portada y parte de la lujosa sesión de fotos “All Dressed Up With Nowhere to Go” (Toda Arreglada Sin Lugar A Donde Ir) dirigida por su amiga y directora Sofia Coppola para la revista W Magazine. Allí posó junto a Elle Fanning y Rashida Jones.

Kirsten Dunst, ¡embarazadísima! Crédito: Guacamouly.com

Kirsten Dunst ya es madre de Ennis, fue en 2018 que la actriz confirmó su primer embarazo con otro retrato artístico, posando para el catálogo de otoño de Rodarte.