En las últimas horas Sandra Bullock anunció que se retira de la actuación por tiempo indeterminado. La noticia fue confirmada en medio de la promoción de “The Lost City”, su última película dirigida por los directores Aaron y Adam Nee. La multipremiada actriz estadounidense cuenta con una larga trayectoria en la industria cinematográfica, y esta noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo internacional.

Los motivos por los cuales Sandra Bullock deja la actuación

En 2010, Sandra Bullock oficializó su divorcio del presentador Jesse G. James, luego de cinco años de matrimonio, debido a las infidelidades de este. Desde entonces la actriz adoptó a sus dos hijos y fue reconocida en distintas organizaciones por su labor humanitaria y por colaborar para que las mujeres se posicionen en la industria cinematográfica.

“Ahora mismo, y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia” aseguró Sandra en una entrevista con Entertainment Tonight, y agregó: “Soy una de las personas afortunadas que puede estar cerca de sus hijos todo el tiempo y ver cómo crecen y en quiénes se convierten. No podría estar más orgullosa de cómo lo están haciendo”.

La actriz reconoció que su interés en dejar la actuación tiene que ver con dedicarse de lleno a atender todas las necesidades y su calendario social, junto a sus hijos de 10 y 12 años. Durante la pandemia de coronavirus, Bullock mantuvo extremos cuidados en su hogar y para con su familia. “Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia. Saben que sus hijos volverán sin Covid cuando vienen a nuestra casa” aseguró.