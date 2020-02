La polémica en Los Simpson que podría poner fin a un clásico personaje

Hace 31 temporadas que Apu Nahasapeemapetilon es uno de los personajes estables de Los Simpson, sin embargo, los productores de la serie están evaluando qué harán con él ahora que Hank Azaria, quien le da su voz, decidió no interpretarlo más.

Resulta que tras ver el documental “El problema con Apu“ -en donde critica que el personaje fomenta y mantiene un estereotipo negativo contra los inmigrantes hindúes-, Azaria se sintió profundamente consternado, lo que lo llevó a tomar la drástica decisión: “Simplemente no me sentía bien. Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se pensaba este personaje, simplemente no quería participar más”, explicó semanas atrás.

Ahora, tras la inminente partida, los ejecutivos de la serie y su creador, Matt Groening evalúan si otro actor le dara voz al personaje o si eventualmente lo eliminarán de la serie. “Respetamos el viaje de Hank con respecto a Apu. Hemos concedido su deseo de no representar más al personaje”, aseguraron en un comunicado reciente.

Consultado por la polémica con Apu, Groening, dio una respuesta contundente: “Estoy orgulloso de lo que hacemos en el programa. Pienso que estamos en un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta hacerse la ofendida”, aseguró.

¿Llegó la hora de despedirse del personaje?