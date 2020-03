VIDEO | Conocé a la muñeca inflable que acompaña a Maluma en la cuaretena

Maluma (26) presentó a su nueva acompañante para el período de cuarentena y realmente dejó a todos sus followers muy asombrados. No es su pareja, ni una mascota. Se trata nada más y nada menos que de un maniquí de sexo femenino y desde su cuenta oficial de Instagram publicó el divertido video.

"Y bueno mi gente, creo que esta cuarentena solo está muy difícil. Hoy domingo me pegó fuerte. Me tocó llamar a una amiguita para no pasar este domingo tan solo. Se las presento, mamacita. Aguanta", expresó el reconocido artista en sus redes sociales y de inmediato el post estalló de likes, el mismo que llevó el siguiente pie de foto: "Ahora si les presento mi compañía para esta cuarentena, cosita hermosa".

El cambio de look del galán reguetonero también fue una de las noticias que recorrió el mundo de la web desde que la problemática del Covid-19 afectó al mundo. Es que el joven mostró su renovado aspecto luego de haberse afeitado la barba y rapado la cabeza, antes platinada. De esta manera volvió a estar mas "baby" que nunca, como en sus inicios en los escenarios y ahora contó que tiene nueva compañía.