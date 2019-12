La triste historia detrás de la canción navideña de Mariah Carey

"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey es uno de los clásicos navideños por excelencia, de hecho fue uno de los filtros más usados recientemente para las historias de Instagram. Sin embargo, la historia detrás del popular tema oculta un triste relato.

"Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año", contó recientemente Carey en un documental. "Mi mamá intentaba hacer la Navidad divertida, pero no teníamos mucho dinero, así que a veces envolvía fruta o lo que fuese. Y entonces pensaba: 'Cuando crezca, no voy a permitir que esto ocurra, cada año tendré una Navidad perfecta", agregó la cantante sobre su dura infancia.

"No tenía que ver con los regalos, sino con el optimismo y el espíritu que derrocha esta festividad. La necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz con la Navidad", aseguró Mariah.